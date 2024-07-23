Пезешкиян: Иран всегда был готов к переговорам с учетом всех аспектов для защиты прав иранского народа

Избранный президент сегодня утром в телефонном разговоре с премьер-министром Японии, выразив благодарность за поздравительное сообщение и звонок Кисиды, выразив надежду, что благодаря его усилиям уровень отношений и сотрудничества между двумя сторонами будет значительно повышен, выразил признательность за соболезнования и выражение сочувствия Его и других японских должностных лиц по поводу гибели аятоллы Раиси и его спутников.

Он охарактеризовал 95-летние дипломатические и дружественные отношения, более чем тысячелетнюю историю взаимодействия двух народов, а также позитивный взгляд лидеров двух стран как надлежащую основу и опору для расширения взаимодействия между ними и подчеркнул: «Развитие отношений с азиатскими странами, в том числе с Японией, является одним из внешнеполитических приоритетов Исламской Республики Иран, и я надеюсь, что, сотрудничая друг с другом, мы сможем способствовать укреплению взаимоотношений путем расширения экономических и торговых связей».

Пезешкиян далее, подчеркнув, что Исламская Республика Иран всегда стремилась к установлению и укреплению спокойствия, мира и стабильности в регионе и мире, добавил: «К сожалению, нападения сионистского режима на Газу, как вопиющий пример преступления и геноцида, продолжаются уже более 280 дней, и я надеюсь, что Япония как временный член Совета Безопасности и также группы G7 предпримет большие усилия для оказания давления на этот режим и его сторонников с целью прекращения нападений на Газу».

Избранный президент также упомянул заявления премьер-министра Японии по поводу СВПД и заявил: «Это была Америка, которая сначала вышла из СВПД, а затем ввела самые жесткие санкции против иранского народа. Тем не менее, Исламская Республика Иран всегда была готова к любым переговорам по этому вопросу с учетом всех аспектов ради отстаивания прав иранского народа».

Фумио Кисида, премьер-министр Японии, также в этом разговоре еще раз поздравил избрание Пезешкияна и с пожеланием успеха подчеркнул: «Отношения между Ираном и Японией основаны на многовековой дружбе между двумя народами, и будет отрадно, если в период вашего президентства мы сможем сотрудничать друг с другом для укрепления и углубления наших двусторонних отношений».

Кисида, заявляя, что ситуация в Газе является наиболее важной общей проблемой для международного сообщества сегодня, сказал, что Япония продолжит активную дипломатию для установления прекращения огня, оказания помощи палестинцам в Газе и предотвращения эскалации конфликта в регионе, и выразил надежду на конструктивное и эффективное сотрудничество с Исламской Республикой Иран в этом направлении.

Премьер-министр Японии также выразил надежду на возрождение ядерной сделки, сказав, что международное сообщество, включая Японию, возлагает большие ожидания на ваше будущее правительство для эффективного взаимодействия в этом направлении. Кроме того, Япония, учитывая свои давние дружественные отношения с Исламской Республикой Иран и тесные связи с Соединенными Штатами Америки, готова сыграть конструктивную роль между двумя сторонами для возрождения СВПД.