23 июл. 2024 г., 10:04
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Палестина призвала к исключению Израиля из Олимпийских игр в Париже

23 июл. 2024 г., 10:04
??????? ID: 85546383
Палестина призвала к исключению Израиля из Олимпийских игр в Париже

Тегеран, 23 июля, ИРНА – Палестинский олимпийский комитет в письме к главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху призвал исключить сионистский режим из Олимпийских игр в Париже.

В письме Палестинского олимпийского комитета Томасу Баху подчеркивается, что палестинские спортсмены, особенно те, кто находится в Газе, лишены безопасного проезда и сильно пострадали из-за постоянных конфликтов.

«Погибло около 400 палестинских спортсменов, а разрушение спортивных объектов усугубляет плачевное положение спортсменов, которые в настоящее время находятся под строгими ограничениями», - отмечается в письме.

Комитет также ссылается на недавнее заключение Международного суда ООН относительно незаконности оккупации территории Палестины израильским режимом.

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