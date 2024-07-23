Палестина призвала к исключению Израиля из Олимпийских игр в Париже

В письме Палестинского олимпийского комитета Томасу Баху подчеркивается, что палестинские спортсмены, особенно те, кто находится в Газе, лишены безопасного проезда и сильно пострадали из-за постоянных конфликтов.

«Погибло около 400 палестинских спортсменов, а разрушение спортивных объектов усугубляет плачевное положение спортсменов, которые в настоящее время находятся под строгими ограничениями», - отмечается в письме.

Комитет также ссылается на недавнее заключение Международного суда ООН относительно незаконности оккупации территории Палестины израильским режимом.