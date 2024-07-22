Постпред Ирана: агрессия Израиля против Йемена является нарушением международного права

Об этом заявил постоянный представитель исламской республики при ООН Амир Саид Иравани, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

"К сожалению, международное сообщество, и в частности Совет Безопасности не смогли заставить этот режим прекратить агрессивные действия и террористические атаки против народов и стран региона. Такой факт очень тревожит", сказал дипломат.

"Исламская Республика Иран подчеркивает острую необходимость быстрых и решительных действий Совета Безопасности, чтобы привлечь этот преступный режим к ответственности", отметил Иравани.

Он добавил, что Иран решительно осуждает продолжающуюся агрессию израильского режима против суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики и других стран региона.