22 июл. 2024 г., 21:08
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Новости ID: 85546027
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Постпред Ирана: агрессия Израиля против Йемена является нарушением международного права

22 июл. 2024 г., 21:08
Новости ID: 85546027
Постпред Ирана: агрессия Израиля против Йемена является нарушением международного права

Тегеран, 22 июля. ИРНА — Недавняя агрессия Израиля против Йемена, которая намеренно нанесла удар по гражданской и жизненно важной инфраструктуре, грубо нарушает международное гуманитарное право и принципы, содержащиеся в Уставе ООН, и считается серьезной угрозой региональному миру и безопасности.

Об этом заявил постоянный представитель исламской республики при ООН Амир Саид Иравани, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

"К сожалению, международное сообщество, и в частности Совет Безопасности не смогли заставить этот режим прекратить агрессивные действия и террористические атаки против народов и стран региона. Такой факт очень тревожит", сказал дипломат.

"Исламская Республика Иран подчеркивает острую необходимость быстрых и решительных действий Совета Безопасности, чтобы привлечь этот преступный режим к ответственности", отметил Иравани.

Он добавил, что Иран решительно осуждает продолжающуюся агрессию израильского режима против суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики и других стран региона.

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