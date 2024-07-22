Пезешкиан: развитие отношений с Казахстаном является одним из приоритетов Ирана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре с избранным президентом еще раз поздравил Пезешкиана с избранием и пожелал ему успехов.

Он заявил, что за время покойного президента Ирана Эбрахима Раиси отношения между двумя странами, основанные на взаимном доверии, продвинулись в сторону все большего развития, выразвив надежду на продолжение развития отношений что при новом президенте.

Он подчеркнул заинтересованность своей страны во взаимном сотрудничестве с Исламской Республикой Иран в сферах транзита, энергетики, инженерно-технических услуг и финансово-экономических и коммерческих обменов, регионального сотрудничества и взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества и Евразийского экономического союза.

Избранный президент Ирана, поблагодарив Президента Казахстана за поздравительное послание и телефонный звонок назвал развитие отношений с Казахстаном одним из приоритетов внешней политики Исламской Республики Иран в виде подхода укрепления добрососедских отношений. «Обе страны обладают разнообразными и большими возможностями в области транзита, энергетики и инженерно-технического сотрудничества для расширения отношений друг с другом.

Пезешкиан заявил, что транзитный маршрут Ирана является наиболее надежным и экономически эффективным способом выхода Казахстана и других стран Центральной Азии к открытым водам и глобальным рынкам, и заявил, что Иран и Казахстан обладают хорошим потенциалом для регионального и международного сотрудничества, а также сотрудничества в рамках таких организаций, как ШОС и ЕАЭС.

Подчеркнув необходимость использования всех возможностей для прекращения войны и уменьшения страданий угнетенных палестинцев в секторе Газа, избранный президент Ирана высоко оценил положительное голосование Казахстана за резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о статусе Палестины в ООН.