22 июл. 2024 г., 19:18
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Новости ID: 85545958
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Транзит товаров через Иран достиг 7,6 млн. тонн за 4 месяца

22 июл. 2024 г., 19:18
Новости ID: 85545958
Транзит товаров через Иран достиг 7,6 млн. тонн за 4 месяца

Тегеран, 22 июля. ИРНА — За первые 4 месяца текущего иранского года (начался 21 марта 2024 года) через границы Ирана было перевезено 7,622 млн. тонн иностранных товаров, что на 58,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщил в понедельник глава таможенной службы Ирана Мохаммад Резванифар.

"Объем перевозки товаров через таможню Пираншахр в провинции Западный Азербайджан выросла на 661% за первые четыре месяца этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", сказал Резванифар.

"После таможни Пираншахр наибольший рост зарубежного транзита зафиксирован на таможнях Сархас, Парвиз-Хан и Башмак, где за этот период наблюдается рост на 286, 197 и 111% соответственно", добавил он.

"За этот период через таможню Парвизхан в провинции Керманшах было перевезено 2,166 млн. тонн товаров, следующие места заняли таможни Шахид Раджаи, Башмак, Базарган и Пираншахр соответственно", отметил глава таможни Ирана.

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