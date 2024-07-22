Транзит товаров через Иран достиг 7,6 млн. тонн за 4 месяца

Об этом сообщил в понедельник глава таможенной службы Ирана Мохаммад Резванифар.

"Объем перевозки товаров через таможню Пираншахр в провинции Западный Азербайджан выросла на 661% за первые четыре месяца этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", сказал Резванифар.

"После таможни Пираншахр наибольший рост зарубежного транзита зафиксирован на таможнях Сархас, Парвиз-Хан и Башмак, где за этот период наблюдается рост на 286, 197 и 111% соответственно", добавил он.

"За этот период через таможню Парвизхан в провинции Керманшах было перевезено 2,166 млн. тонн товаров, следующие места заняли таможни Шахид Раджаи, Башмак, Базарган и Пираншахр соответственно", отметил глава таможни Ирана.