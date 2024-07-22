ХАМАС призвал международное сообщество принять меры по прекращению геноцида в секторе Газа

В понедельник палестниское движение ХАМАС обратилось к Совету Безопасности и Организации Объединенных Наций с просьбой принять меры, по прекращению геноцида палестинцев, происходящего на глазах всего мира.

ХАМАС подчеркнул, что палестинский народ остается стойким на своей земле, а палестинское сопротивление будет оставаться верным своему договору противостоять преступному врагу.

В заявлении ХАМАС отмечается, что Газа останется непобедимой до тех пор, пока оккупанты не будут изгнаны из этой территории на пути к свободе, возвращению беженцев и самоопределению.