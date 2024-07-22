22 июл. 2024 г., 18:16
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Новости ID: 85545927
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ХАМАС призвал международное сообщество принять меры по прекращению геноцида в секторе Газа

22 июл. 2024 г., 18:16
Новости ID: 85545927
ХАМАС призвал международное сообщество принять меры по прекращению геноцида в секторе Газа

Тегеран, 22 июля. ИРНА — Движение ХАМАС обратилось к международному сообществу и ООН с просьбой принять немедленные меры, чтобы остановить резню палестинцев сионистским режимом.

В понедельник палестниское движение ХАМАС обратилось к Совету Безопасности и Организации Объединенных Наций с просьбой принять меры, по прекращению геноцида палестинцев, происходящего на глазах всего мира.

ХАМАС подчеркнул, что палестинский народ остается стойким на своей земле, а палестинское сопротивление будет оставаться верным своему договору противостоять преступному врагу.

В заявлении ХАМАС отмечается, что Газа останется непобедимой до тех пор, пока оккупанты не будут изгнаны из этой территории на пути к свободе, возвращению беженцев и самоопределению.

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