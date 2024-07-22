США приостановили переговоры по отмене санкций

«Частью внешней политики 13-й администрации было расширение международного сотрудничества, важной частью которого было активное присутствие на международных форумах, особенно в Организации Объединенных Наций», пояснил Наджафи.

«Однако наша политика с самого начала была основана на отсутствии свободного места в какой-либо международной организации для выражения взглядов и позиций Исламской Республики Иран», — добавил он.

«Мы активно сотрудничали с Организацией исламского сотрудничества и использовали этот потенциал в области прав палестинцев в этот период. Мы также приняли обширные меры по противодействию односторонности в международной системе», — отметил он.

«Недавнее решение Международного Суда против сионистского режима является одним из других случаев, которые показывают, что мы использовали международно-правовые возможности. Мы также подали иск против Канады, что, конечно, требует времени», — отметил он.

«Пятнадцать отчетов Международного агентства по атомной энергии подтвердили, что Иран выполнил свои обязательства. Проблема началась, когда администрация Трампа незаконно вышла из СВПД, но мы действовали в соответствии с условиями СВПД», — пояснил Наджафи.

"Иранское правительство также провело переговоры об отмене санкций, но после беспорядков 2022 года другая сторона пошла на компромисс, и переговоры были приостановлены. Еще неизвестно, какую политику будет проводить новое американское правительство. Мы не покидали стол переговоров", подчеркнул политик.

"При нынешней администрации была использована большая часть активов Ирана, заблокированных из-за односторонних санкций США", - подчеркнул он.