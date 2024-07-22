Российский командир: Запад свою основную задачу выполнил – уничтожил Украину

«Мы в принципе понимаем, что на данный момент и Европа, и Америка уже выдохлись, и им любыми путями, при любом раскладе нужна будет эта перезагрузка», - отметил Алаудинов в интервью ТАСС.

«По-моему, им не до Украины уже, и своих проблем у них уже хватает, - добавил командир. - Свою основную задачу они уже выполнили на этом проекте – уничтожили Украину, уничтожили почти всю украинскую нацию».

Как отметил генерал-майор Алаудинов, американскому военно-промышленному комплексу (ВПК) неважно, кого финансировать, лишь бы у них покупали оружие.

«Им разницы нет – финансировать Украину, либо какое другое государство, - подчеркнул он. - Главное, чтобы у них покупали оружие таким образом, чтобы отмывались миллиарды долларов. Богатеют от этого хозяева этих заводов ВПК».