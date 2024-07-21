21 июл. 2024 г., 20:37
Новости ID: 85544934
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Канани: чем больше растут преступления сионистов, тем больше поддержки получают палестинцы от народов мира

21 июл. 2024 г., 20:37
Новости ID: 85544934
Канани: чем больше растут преступления сионистов, тем больше поддержки получают палестинцы от народов мира

Тегеран, 21 июля, ИРНА - Официальный представитель Министерства иностранных дел сказал, что несомненно, чем больше преступлений сионистов против палестинцев, тем больше поддержки получат палестинцы от народов мира и тем больше всеобщей ненависти к режиму апартеида Израиля.

Насер Канани, официальный представитель Министерства иностранных дел, написал на своей личной странице в социальных сетях: «Достойные и благородные йеменцы снова показали, что позорные усилия враждебных сил по сокрытию трагической драмы Газы и созданию страха в регионе и мире, чтобы помешать поддержке угнетенного палестинского народа, потерпели неудачу».

Он продолжил: «Несомненно, чем больше преступлений совершают сионисты против палестинцев, тем больше поддержки получат палестинцы от народов мира и тем больше всеобщей ненависти к режиму апартеида Израиля».

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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