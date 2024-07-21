Канани: чем больше растут преступления сионистов, тем больше поддержки получают палестинцы от народов мира

Насер Канани, официальный представитель Министерства иностранных дел, написал на своей личной странице в социальных сетях: «Достойные и благородные йеменцы снова показали, что позорные усилия враждебных сил по сокрытию трагической драмы Газы и созданию страха в регионе и мире, чтобы помешать поддержке угнетенного палестинского народа, потерпели неудачу».

Он продолжил: «Несомненно, чем больше преступлений совершают сионисты против палестинцев, тем больше поддержки получат палестинцы от народов мира и тем больше всеобщей ненависти к режиму апартеида Израиля».