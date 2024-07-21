Багери: Иран стал стратегическим партнером по принятию решений наряду с членами БРИКС

Али Багери, и.о. министра иностранных дел, сегодня в воскресенье на заседании кабинета министров, посвященном деятельности дипломатического аппарата администрации Раиси, заявил: "Администрация аятоллы Раиси вступило в игру в условиях текучей международной системы. До этого международная система была стабильной, но в последнее время отсутствие центральной власти в международных механизмах создало особые условия в международных отношениях".

"Эти особые условия могли создать для нас как возможности, так и угрозы, но подход, принятый администрацией Раиси во внешней политике, был основан на стратегическом разнообразии во внешней политике, что придало внешней политике гибкость и динамизм, в результате чего мы фактически видим, что за последние три года страна ни разу не столкнулась с тупиком", - сказал он.

И.о. министра иностранных дел, заявив, что Исламская Республика Иран за эти три года была активным игроком на региональной и международной арене, подчеркнул: "Во внешней политике администрация Раиси смогла быть активным субъектом, а не пассивным игроком. Во внешней политике правительство преследовало несколько направлений, и, на мой взгляд, самая важная его особенность заключается в том, что эти направления абсолютно консенсусны и не имеют оппонентов".

Багери продолжил: "Самым важным направлением внешней политики администрации Раиси является вопрос добрососедства, который, безусловно, будет продолжен и в правительстве 14-созыва. После церемонии инаугурации аятоллы Раиси тема взаимного доверия между Ираном и различными странами была в центре внимания президента, и результатом этого стало то, что за очень короткий срок такой подход и политика президента привели к улучшению отношений Ирана с соседними и региональными странами. Кроме того, за это время мы стали свидетелями преобладания духа сотрудничества над конкуренцией между странами региона".

В заключение Багери отметил: "Политика акцента на многосторонности с начала работы администрации Раиси началась с присоединения Ирана к Шанхайской организации сотрудничества, а наше членство в БРИКС также является одним из результатов дальновидной внешней политики правительства Раиси и лично президента. Шанхайская организация сотрудничества - крупнейший механизм безопасности и политики, а БРИКС - крупнейший торговый механизм за рамками односторонности. И сегодня Иран как стратегический партнер по принятию решений стал одним из членов БРИКС".