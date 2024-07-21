Молодежная сборная Ирана по греко-римской борьбе завоевала золото на чемпионате Азии

Чемпионат Азии среди юниоров по греко-римской борьбе проходил 30 и 31 августа в городе Сирача, Таиланд. В итоге, золото завоевали следующие спортсмены:
* Али Ахмади-Вафа (55 кг)
* Эрфан Джаркени (63 кг)
* Алиреза Абдоли (77 кг)
* Мохаммад-Хади Сейди (87 кг)
* Хамидреза Кешткар (97 кг)
* Абольфазел Фатхи (130 кг)
Серебряную медаль завоевал Ахмадреза Мохсен-Неджад (67 кг).
Бронзовые медали достались Ахуре Бойери (72 кг) и Мохаммаду Арджманду (82 кг).
В командном зачете Иран занял первое место с 206 очками, Казахстан - второе с 185 очками, а Кыргызстан - третье с 141 очком.
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