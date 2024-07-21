Хезболла нанесла второй ракетный удар по израильскому поселению "Дона"

В заявлении Хезболлы говорится, что этот удар был ответом на преступления израильского режима против мирных жителей на юге Ливана, особенно в поселке "Адулон", и что поселение "Дона" на севере Израиля было поражено ракетами "Катюша".

Это уже второй удар Хезболлы по поселению "Дона". В субботу, в соответствии с указаниями генерального секретаря Хезболлы, Хасана Насраллаха, сопротивление Ливана впервые включило это поселение в список своих целей и обстреляло его десятками ракет.

Ранее в своей речи, посвященной Дню Ашуры, генеральный секретарь Хезболлы предупредил израильтян, что сопротивление его страны добавит в список своих целей новые поселения, которые до сих пор не подвергались ударам.