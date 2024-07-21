21 июл. 2024 г., 17:08
Новости ID: 85544814
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Хезболла нанесла второй ракетный удар по израильскому поселению "Дона"

21 июл. 2024 г., 17:08
Новости ID: 85544814
Хезболла нанесла второй ракетный удар по израильскому поселению "Дона"

Тегеран, 21 июля, ИРНА - Сегодня в воскресенье Хезболлы Ливана объявила о новом ракетном ударе по израильскому поселению "Дона" на севере Израиля.

В заявлении Хезболлы говорится, что этот удар был ответом на преступления израильского режима против мирных жителей на юге Ливана, особенно в поселке "Адулон", и что поселение "Дона" на севере Израиля было поражено ракетами "Катюша".

Это уже второй удар Хезболлы по поселению "Дона". В субботу, в соответствии с указаниями генерального секретаря Хезболлы, Хасана Насраллаха,  сопротивление Ливана впервые включило это поселение в список своих целей и обстреляло его десятками ракет.

Ранее в своей речи, посвященной Дню Ашуры, генеральный секретарь Хезболлы предупредил израильтян, что сопротивление его страны добавит в список своих целей новые поселения, которые до сих пор не подвергались ударам.  

1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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