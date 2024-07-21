Массовые убийства в Тель-Авиве являются международным преступлением: европейский наблюдатель по правам человека

Европейско-средиземноморский наблюдатель за соблюдением прав человека в своем заявлении сообщил, что оккупационная армия усилила свои атаки и поставила под удар все признаки и средства жизнеобеспечения в секторе Газа, чтобы превратить его в непригодное для проживания место, вынудив жителей переселиться на южные провинции.

В заявлении этого правозащитного центра говорится, что армия сионистского режима, одновременно с десятым месяцем продолжающихся геноцидных преступлений, усилила свои атаки и продолжает массовые убийства, держание голодными и жаждущими, лишение жителей медицинских услуг, а также запугивание, жестокие аресты, пытки и изгнание жителей из домов и мест проживания, опустошая сектор Газа.

Европейский наблюдатель по правам человека добавил, что зафиксировал расширение атак Израиля, которые нацелены на уничтожение малейших признаков жизни в Газе. Армия Израиля атакует места скопления жителей, в том числе женщин, готовящих еду или собирающих воду, а также дома и места проживания.

Согласно заявлению этого правозащитного центра, похоже, что армия Израиля настаивает на уничтожении любых попыток восстановить хотя бы минимальные признаки жизни в городе Газа и на севере сектора Газа, стремясь сделать этот район непригодным для проживания, чтобы вынудить жителей подчиниться приказу о насильственной эвакуации.