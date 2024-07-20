20 июл. 2024 г., 21:14
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Сбылось обещание Насраллы: Хезболла выперые нанесла удары по двум городам

20 июл. 2024 г., 21:14
??????? ID: 85543897
Сбылось обещание Насраллы: Хезболла выперые нанесла удары по двум городам

Тегеран, 20 июля. ИРНА — Телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на израильские СМИ сообщил о нескольких взрывов в Галилее и на Голанах и обстреле 55 ракет и снарядов по израильским позициям.

По данным израильских СМИ, ракетным обстрелам подверглись Натуа, Заурит, Шомра, Кфар-Блум, Бейт-Гилель, Амир, Кирьят-Шмоне и Седе Нахемия.

Сирена предупреждения беспилотников прозвучала в Аль-Гаджре, лозунг Йешова прозвучал в Аль-Джалиле, а города Дан и Дафна впервые стали свидетелями атак Хезболлы.

В заявлении "Хезболлы" сообщается об обстреле города Дафна десятками ракетами. По данным ливанского движения, эта атака была осуществлена ​​впервые с 7 октября.

Впервые некоторые израильские поселения подверглись атакам «Хезболлы». Генсек Хезболлы Хасан Насралла ранее обещал нанести удар по новым целям в Израиле и теперь их поселенцы почувствовали вкус вступления в войну и переживания атак.

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