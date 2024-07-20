Сбылось обещание Насраллы: Хезболла выперые нанесла удары по двум городам

По данным израильских СМИ, ракетным обстрелам подверглись Натуа, Заурит, Шомра, Кфар-Блум, Бейт-Гилель, Амир, Кирьят-Шмоне и Седе Нахемия.

Сирена предупреждения беспилотников прозвучала в Аль-Гаджре, лозунг Йешова прозвучал в Аль-Джалиле, а города Дан и Дафна впервые стали свидетелями атак Хезболлы.

В заявлении "Хезболлы" сообщается об обстреле города Дафна десятками ракетами. По данным ливанского движения, эта атака была осуществлена ​​впервые с 7 октября.

Впервые некоторые израильские поселения подверглись атакам «Хезболлы». Генсек Хезболлы Хасан Насралла ранее обещал нанести удар по новым целям в Израиле и теперь их поселенцы почувствовали вкус вступления в войну и переживания атак.