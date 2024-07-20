Израильские силы нанесли удар по нефтехранилищу в йеменском порту Ходейда

Истребители F-35 израильского режима нанесли удар по нефтехранилищу в йеменском порту Ходейда. в результате авиаударов начался сильный пожар в топливных баках в порту Ходейды.

По данным местного йеменского минздрава, в результате атаки есть погибшие и раненые. Американский чиновник в интервью Walla подтвердил атаку израильских истребителей F-35 на Ходейду и расценил эти атаки как ответ на атаку беспилотника на Тель-Авив.

По словам этого американского источника, атака была совершена ​​израильским режимом в ответ на атаку йеменского беспилотника на Тель-Авив в пятницу.

Вооруженные силы Йемена, приняв на себя ответственность за это нападение, заявили, что Тель-Авив теперь небезопасен для сионистов.