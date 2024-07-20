В статье, опубликованной в газете «Маарив» Брик выразил обеспокоенность ложными сообщениями правящего кабинета Израиля о ситуации на фронте войны против Газы.

Он предупредил ложнуб информацию пресс-службы армии о победах Израиля в войне против Газы. "Разрыв между отчетами армии и реальностью на поле боя в Газе опасен и тревожен", сказал он.

Брик добавил, что большинство комментаторов и журналистов в военной сфере высказываются в еврейских СМИ от имени оккупационной армии и не говорят израильтянам правду. " Они также сыграли свою роль в худшем поражении в истории Израиля", отметил он.

Он заявил, что сионистские журналисты выставляют великие неудачи оккупационной армии за успехи. "Армия, которая говорит ложь, не может победить", заключил Брик.