20 июл. 2024 г., 17:13
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Новости ID: 85543748
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Израильский генерал: пресс-служба армии препятствует публикации новостей о поражении Израиля в войне в Газе

20 июл. 2024 г., 17:13
Новости ID: 85543748
Израильский генерал: пресс-служба армии препятствует публикации новостей о поражении Израиля в войне в Газе

Тегеран, 20 июля. ИРНА — Генерал запаса сионистского режима Ицхак Брик раскритиковал усилия СМИ армии по предотвращению публикации новостей о поражении режима в войне против Газы.

В статье, опубликованной в газете «Маарив» Брик выразил обеспокоенность ложными сообщениями правящего кабинета Израиля о ситуации на фронте войны против Газы.

Он предупредил ложнуб информацию пресс-службы армии о победах Израиля в войне против Газы. "Разрыв между отчетами армии и реальностью на поле боя в Газе опасен и тревожен", сказал он.

Брик добавил, что большинство комментаторов и журналистов в военной сфере высказываются в еврейских СМИ от имени оккупационной армии и не говорят израильтянам правду. " Они также сыграли свою роль в худшем поражении в истории Израиля", отметил он.

Он заявил, что сионистские журналисты выставляют великие неудачи оккупационной армии за успехи. "Армия, которая говорит ложь, не может победить", заключил Брик.

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