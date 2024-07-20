МИД Ирана: преступные действия Израиля в Газе не компенсируют его «стратегические поражения»

«Почти за десять месяцев жестокого нападения сионистского режима на сектор Газа погибли около 8600 студентов и более 500 учителей », — написал представитель МИД Ирана в своем аккаунте в X в субботу.

По его словам, несмотря на закрытие школ и размещение беженцев в учебных корпусах и школах, террористическая армия израильского режима продолжает атаковать эти места, выдумывая необоснованные оправдания.

«Преступные лидеры израильского режима апартеида и их западные сторонники должны знать, что ни одно из этих преступных действий не может компенсировать их стратегическое поражение в отношении терпеливой и стойкой нации Палестины», сказал Канаани, добавив, что для режима, который прибегает только к совершению преступлений, чтобы выжить, уничтожение — это окончательная и ближайшая судьба.