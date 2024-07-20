20 июл. 2024 г., 16:49
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Новости ID: 85543725
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МИД Ирана: преступные действия Израиля в Газе не компенсируют его «стратегические поражения»

20 июл. 2024 г., 16:49
Новости ID: 85543725
МИД Ирана: преступные действия Израиля в Газе не компенсируют его «стратегические поражения»

Тегеран, 20 июля. ИРНА — Преступные лидеры израильского режима апартеида и их западные сторонники должны знать, что ни одно из этих преступных действий не может компенсировать их стратегическое поражение в отношении терпеливой и стойкой нации Палестины, заявил официальный представитель МИД Ирана Нассер Канасни.

«Почти за десять месяцев жестокого нападения сионистского режима на сектор Газа погибли около 8600 студентов и более 500 учителей », — написал представитель МИД Ирана в своем аккаунте  в X в субботу.

По его словам, несмотря на закрытие школ и размещение беженцев в учебных корпусах и школах, террористическая армия израильского режима продолжает атаковать эти места, выдумывая необоснованные оправдания.

«Преступные лидеры израильского режима апартеида и их западные сторонники должны знать, что ни одно из этих преступных действий не может компенсировать их стратегическое поражение в отношении терпеливой и стойкой нации Палестины», сказал Канаани, добавив, что для режима, который прибегает только к совершению преступлений, чтобы выжить, уничтожение — это окончательная и ближайшая судьба.

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