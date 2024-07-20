Как сорвался план Запада по девальвации рубля?

— Как России удалось сорвать план Запада по девальвации рубля?

— За стабильность российской национальной валюты рубля отвечает регулятор – Центральный банк Российской Федерации. Обычно курс национальной валюты отражает устойчивость экономики, выражающуюся в основных макроэкономических индикаторах (рост ВВП, сбалансированность платежного баланса, небольшой дефицит внешнего долга и т.д.). В России курс рубля был зависим от конъюнктуры основных сырьевых экспортных товаров - нефти и газа. Чем выше мировые цены, тем больше валютной выручки поступало в страну, укрепляя курс рубля. При падении цен соответственно на рубль оказывалось понижательное давление. При этом надо учитывать, что основной валютой торговых мировых расчетов был доллар США, которым расплачивались за нефть и газ все страны. Поэтому основной курсовой парой в России было соотношение рубля и доллара США. А в зависимости от этой котировки рассчитывался кросс курс рубля по отношению к другой валюте. Однако такой порядок определения курса национальной валюты стал был изменен. И причиной пересмотра данного порядка стали беспрецедентные санкции западных стран по отношению к России, которые начались в 2014 г., но особенно усилились, начиная с февраля 2022 года, когда Российская Федерация начала Специальную военную операцию на Украине. В своем стремлении оказать вред экономике России США, ЕС и их партнеры стали применять все более серьезные ограничения, даже нарушая основополагающие правовые основы рыночной экономики. Так серьезным шагом стала блокировка валютных резервов Центрального банка в размере 300 млрд. долл. США. Россия была вынуждена отвечать, постепенно отказываясь от доллара США, евро и других валют западных стран в мировых расчетах, начав интенсивный процесс «дедолларизации» в расчетах с дружественными странами. Доллар США стал токсичным и для российских банков и граждан. А исключить доллар США из курсообразования Россия была вынуждена после того как Московская биржа стала объектом санкций правительства США. Торги долларами США на бирже в Москве были прекращены и основной курсообразующей парой стал китайский юань, уже через эту валюту стал определяться кросс-курс других валют. Удивительно, но отказ от торгов долларами США на Московской бирже позволил более справедливо определять курс рубля, ориентируясь на другие валюты и спрос на них на внутреннем рынке, не учитывая котировки в западных странах. Такой порядок привел к существенному укреплению курса рубля, который, искусственно был девальвирован ранее, под действием манипуляций и давлений со стороны западных валютных рынков. Таким образом, Россия сумела успешно противодействовать санкциям западных стран, извлекая из них пользу, укрепляя национальную валюту и развивая отечественную экономику.

— Как вы прогнозируете будущее российской экономики?

— Несмотря на серьезные санкции западных стран, которые замедляют и приводят к удорожанию расчетов, платежей, логистике товаров и др., российская экономика не только не приостановилась в своем развитии, но сумела показать значительный рост экономических показателей по росту ВВП, заставляя даже западные финансовые институты, типа МВФ и Всемирный банк пересматривать свои прогнозы в сторону повышения. Самое главное достижение России – это создание устойчивых интеграционных объединений независимых суверенных стран с мощной экономикой (БРИКС, ШОС, ЕЭАС) в рамках которых координируются усилия ведущих независимых государств как новых центров политико-экономического влияния в их противостоянии западным странам, теряющим свое доминирование и авторитет в мире.

Зафиксированный в 2023 году рост на 3,5% будет устойчивым, хотя темпы его уменьшаться до 2,6-2,7%. Такому росту будут способствовать высокие бюджетные трета, активные инвестиции и устойчивое потребление. Кроме того, Россия стала менее зависима от изменчивой глобальной конъюнктуры, поэтому возможное снижение мировых цен может иметь для России имеет ограниченный эффект.

Но есть и риски: нынешний рост связан в первую очередь с бюджетными вливаниями и проявляется в основном в отраслях, связанных с оборонным комплексом. Ситуация в экономике все еще остается сложной, есть дефицит бюджета, снижение экспорта и повышение импорта.

Однако, в целом прогнозы для развития экономики России все-таки положительные. Полагаю, что номинальные зарплаты в среднем будут расти на 7,7%, а реальные — на 2,5%. Безработица сохранится на исторически низкой отметке в 3,1%, при том что количество занятых вырастет. Экспорт товаров и услуг из России вырастет в 2024 году до 500 млрд долларов, то есть на 5,4%. Импорт будет слабо расти - на 3,4%, до 390 млрд долларов. То есть сальдо торгового баланса немного вырастет без ощутимого влияния на рубль.

В 2024-2025 годах ожидается снижение политической напряженности и урегулирование конфликта на Украине, что также, безусловно, окажет положительное влияние на развитие российской экономики.