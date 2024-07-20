20 июл. 2024 г., 14:12
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Новости ID: 85543546
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Саливан: Иран не стремился создать ядерное оружие

20 июл. 2024 г., 14:12
Новости ID: 85543546
Саливан: Иран не стремился создать ядерное оружие

Тегеран, 20 июля. ИРНА — Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признав, что Иран не пытается создать ядерную бомбу, заявил, что после недавнего конфликта между Тегераном и Тель-Авивом Иран занял новые позиции в этой области.

"Я не вижу никакого решения Ирана двигаться (в сторону разработки ядерного оружия)", сказал Саливан, выступая на форуме по безопасности Aspen Security Forum в Колорадо

"Если они начнут двигаться по этому пути, они натолкнутся на настоящую проблему с Соединенными Штатами", - предупредил Салливан.

Он добавил, что в Вашингтоне отметили заметный "рост публичных комментариев со стороны иранских чиновников, размышляющих о такой возможности", после апрельских атак Израиля со стороны Ирана.

Госсекретарь США Энтони Блинкен выступая на том же форуме, заявил, что Вашингтон предпочитает дипломатическое решение ядерной проблемы Ирана.

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