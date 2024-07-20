Саливан: Иран не стремился создать ядерное оружие

"Я не вижу никакого решения Ирана двигаться (в сторону разработки ядерного оружия)", сказал Саливан, выступая на форуме по безопасности Aspen Security Forum в Колорадо

"Если они начнут двигаться по этому пути, они натолкнутся на настоящую проблему с Соединенными Штатами", - предупредил Салливан.

Он добавил, что в Вашингтоне отметили заметный "рост публичных комментариев со стороны иранских чиновников, размышляющих о такой возможности", после апрельских атак Израиля со стороны Ирана.

Госсекретарь США Энтони Блинкен выступая на том же форуме, заявил, что Вашингтон предпочитает дипломатическое решение ядерной проблемы Ирана.