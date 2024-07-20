Израильские СМИ: Беспилотник "Яффо" знаменует начало нового этапа войны

«Беспилотник "Яффо", представленный йеменскими вооруженными силами и атаковавший Тель-Авив, знаменует собой начало (нового этапа), и йеменцы продемонстрировали это нарушающее оружие баланс сил», - говорится в израильской газете Maariv.

«Эта война с каждым днем ​​все больше приобретает характер региональной и многофронтовой войны», - написала сионистская газета "Гаарец", отметив, что операция йеменской армии с использованием беспилотника "Яффо" свидетельствует о вступлении в новую фазу войны с 7 октября 2023 г. между израильским режимом и осью Сопротивления.