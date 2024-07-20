ХАМАС: СБ ООН должен принять необходимые меры для прекращения израильской оккупации

По данным палестинских СМИ, ХАМАС приветствовал законное решение Международного Суда.

В постановлении суда подчеркивается непризнание легитимности сионского режима на территориях Палестины, необходимость скорейшего прекращения оккупации Тель-Авива и прекращения строительства поселений на территориях Палестины, а также указывается на агрессии и преступления израильского режима против территории и народа Палестины.

Как говорится в заявлении ХАМАСа, вынесение этого решения и обращение к ООН и Совету Безопасности с просьбой принять необходимые меры для прекращения оккупации сионистского режима заставят международную систему почувствовать ответственность за прекращение оккупации, выполнение постановлений Международного суда, предотвращение расширения поселений на Западном берегу и больших усилий по иудаизации Кудса и мечети Аль-Акса.