20 июл. 2024 г., 12:30
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ХАМАС: СБ ООН должен принять необходимые меры для прекращения израильской оккупации

20 июл. 2024 г., 12:30
??????? ID: 85543366
ХАМАС: СБ ООН должен принять необходимые меры для прекращения израильской оккупации

Тегеран, 20 июля, ИРНА – В пятницу вечером палестинское движение ХАМАС призвал Генеральную Ассамблею ООН и Совет Безопасности принять необходимые меры, чтобы положить конец оккупации и неоднократным нарушениям международных резолюций со стороны сионистского режима апартеида.

По данным палестинских СМИ, ХАМАС приветствовал законное решение Международного Суда.

В постановлении суда подчеркивается непризнание легитимности сионского режима на территориях Палестины, необходимость скорейшего прекращения оккупации Тель-Авива и прекращения строительства поселений на территориях Палестины, а также указывается на агрессии и преступления израильского режима против территории и народа Палестины.

Как говорится в заявлении ХАМАСа, вынесение этого решения и обращение к ООН и Совету Безопасности с просьбой принять необходимые меры для прекращения оккупации сионистского режима заставят международную систему почувствовать ответственность за прекращение оккупации, выполнение постановлений Международного суда, предотвращение расширения поселений на Западном берегу и больших усилий по иудаизации Кудса и мечети Аль-Акса.

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