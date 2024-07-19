19 июл. 2024 г., 13:41
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Широкое нарушение в мировых компьютерных системах

19 июл. 2024 г., 13:41
??????? ID: 85542653
Широкое нарушение в мировых компьютерных системах

Тегеран, 19 июля, ИРНА - Сбои в глобальных компьютерных системах вызвали проблемы для многих авиарейсов в разных странах мира, а также для банковских и телекоммуникационных систем.

Как сообщает Информационное агентство Франс-Пресс, сегодня в пятницу произошел масштабный сбой в мировых компьютерных системах, в результате чего были отменены авиарейсы в США и многих других странах. Также нарушено вещание телевизионных каналов в Великобритании, и в Австралии возникли проблемы с телекоммуникационными сетями.

Координатор национальной кибербезопасности Австралии сообщил, что масштабный технический сбой произошел из-за проблемы с программной платформой, и пока нет никакой информации о вмешательстве хакеров.

Рейсы в аэропорту Берлин-Бранденбург в Германии приостановлены из-за технической неисправности.

Крупнейший железнодорожный оператор Великобритании предупредил о возможной отмене поездов из-за проблем с информационными технологиями, в то время как в интернете публикуются фотографии длинных очередей в аэропорту Сиднея в Австралии.

Представитель аэропорта Сиднея сообщил, что рейсы в настоящее время продолжаются, но могут быть задержаны в течение дня.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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