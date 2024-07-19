Широкое нарушение в мировых компьютерных системах

Как сообщает Информационное агентство Франс-Пресс, сегодня в пятницу произошел масштабный сбой в мировых компьютерных системах, в результате чего были отменены авиарейсы в США и многих других странах. Также нарушено вещание телевизионных каналов в Великобритании, и в Австралии возникли проблемы с телекоммуникационными сетями.

Координатор национальной кибербезопасности Австралии сообщил, что масштабный технический сбой произошел из-за проблемы с программной платформой, и пока нет никакой информации о вмешательстве хакеров.

Рейсы в аэропорту Берлин-Бранденбург в Германии приостановлены из-за технической неисправности.

Крупнейший железнодорожный оператор Великобритании предупредил о возможной отмене поездов из-за проблем с информационными технологиями, в то время как в интернете публикуются фотографии длинных очередей в аэропорту Сиднея в Австралии.

Представитель аэропорта Сиднея сообщил, что рейсы в настоящее время продолжаются, но могут быть задержаны в течение дня.