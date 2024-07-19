Масштабная кибератака на инфраструктуры Израиля

Кибервойска армии Израиля также сообщили, что различные системы были вовлечены в эту кибератаку.

Некоторые СМИ сообщают о выходе из строя систем связи полиции, пожарной охраны и скорой помощи.

Эта кибератака произошла всего через несколько часов после успешной операции с беспилотниками вооруженных сил Йемена в центре Тель-Авива.

В пятницу рано утром беспилотник вторгся в воздушное пространство Тель-Авива и нанес удар по зданию недалеко от посольства США.

Сионистские СМИ, ссылаясь на источники в сфере безопасности, сообщили, что крупный беспилотник приблизился к Тель-Авиву с моря на низкой высоте и смог пройти через все слои оборонительных систем, прежде чем столкнуться со зданием в Тель-Авиве.