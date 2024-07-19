Крупнейшая спортивная делегация Ирана отправилась в Париж для участия в Олимпийских играх

Вторая и крупнейшая группа спортивной делегации Ирана сегодня утром покинула международный аэропорт имени Имама Хомейни, направляясь в Париж.

Вторая группа, включающая административный и медицинский персонал, а также национальные команды по стрельбе, стрельбе из лука, гребле, гимнастике и настольному теннису, стала второй группой, которая в 8:30 утра сегодня покинула Тегеран, направляясь в Париж, и прибудет в Париж после полудня.

Первая группа административного аппарата и национальной сборной по фехтованию отправилась в Париж во вторник, чтобы административный персонал мог провести окончательную регистрацию отправляемой делегации на встрече с организаторами игр, а также провести необходимую координацию в отношении транспорта, Олимпийской деревни, мест тренировок и протокольных вопросов, чтобы у спортивной делегации нашей страны на этом важном соревновании не было никаких проблем.