Канани: Израиль - угроза для международного мира и безопасности

Насер Канани в сообщении в социальной сети X написал: «Новая резолюция Кнессета ложного режима Израиля, выступающая против создания Палестинского государства, в продолжение 9 месяцев непрерывных военных преступлений и геноцида палестинцев со стороны террористической армии этого режима, еще раз показала всему миру расистскую сущность захватнического сионистского режима».

«Режим апартеида Израиля является не только угрозой для палестинского народа, но и угрозой для международного мира и безопасности», - отметил он.

Он добавил: «В тени бездействия государств и международных организаций, в том числе Организации Объединенных Наций, в обеспечении законных прав палестинского народа и применении императивных норм международного права против захватнического сионистского режима, сопротивление и борьба против оккупантов до полного восстановления прав палестинцев является правом этого народа, находящегося под оккупацией».