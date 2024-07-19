Вооруженные силы Йемена: Тель-Авив теперь является небезопасным местом

Бригадный генерал Яхья Сари в своем заявлении, взяв на себя ответственность за утренний дрон-удар по Тель-Авиву, заявил: «Дроновое подразделение вооруженных сил Йемена атаковало важную цель на оккупированной территории "Яффо", которую Израиль называет "Тель-Авив"».

Сари добавил, что эта операция была проведена с использованием радарозащищенного дрона под названием "Яффо" и успешно достигла заранее определенных целей.

Он заявил, что вооруженные силы Йемена объявляют оккупированный район «Яффо» небезопасным и что этот район является одной из основных целей и в зоне поражения оружия Йемена, и сосредоточат свои усилия на поражении глубины сионистского врага.

Официальный представитель вооруженных сил Йемена подчеркнул, что Йемен располагает банком военных и чувствительных целей безопасности в глубине оккупированной Палестины и будет продолжать нацеливаться на эти цели в ответ на ежедневные преступления врага против жителей сектора Газа.