Лидер «Ансарулла»: Некоторые страны только наблюдают за страданиями и убийствами палестинцев

Об этом заявил в четверг лидер йеменского движения "Ансарулла" Абдул-Малик Бадрулдин аль-Хуси.

"Ни одна нация в мире не было убыто и не морила голодом столько, сколько палестинская нация в секторе Газа", заявил он.

"Это большие страдания для палестинского народа, который страдает от сильного голода и, с другой стороны, наблюдает, как арабские страны отправляют врагу сотни грузовиков с продовольствием", подчеркнул аль-Хуси.

По его словам, помощь сионистскому режиму вместо помощи палестинскому народу – это предательство Бога и Пророка (мир ему и благословение Аллаха) и явное лицемерие.

"Жестокость израильского врага в Газе является примером преступного поведения, с которым Бог приказал бороться. Сионистский режим с его агрессией и преступлениями в Газе сегодня находится на переднем крае фронта неверия, и сионисты являются носителями. Они являются знаком Тагута в эту эпоху", заключил он.