Палестинские группы сопротивления осудили осквернение мечети Аль-Акса

В своем заявлении Палестинское исламское движение сопротивления (ХАМАС) назвало нападение министра сионистского экстремизма на мечеть Аль-Акса провокационным шагом, опасным действием, соответствующим иудаизации мечети Аль-Акса.

"Сопротивляющийся народ Палестины, который сопротивляется преступлениям и агрессиям оккупантов на палестинской земле, не позволяет сионистам иудаизировать мечеть Аль-Акса", говорится в заявлении ХАМАС.

Движение ХАМАС призвал Организацию исламского сотрудничества и Лигу арабских государств принять немедленные и серьезные меры, чтобы положить конец этим целенаправленным нападениям на первую Киблу мусульман и заставить оккупационный режим прекратить преступление иудаизации исламских и христианских святынь в Иерусалиме и по всей оккупированной Палестине.

В своем заявлении палестинское движение моджахедов осудило молчание арабского и исламских правительств в отношении продолжающихся нападений на мечеть Аль-Акса.