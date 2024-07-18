18 июл. 2024 г., 15:46
??????? ID: 85542215
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journalistسیدناصر هاشمی

Парламент Израиля выступил против создания палестинского государства

18 июл. 2024 г., 15:46
??????? ID: 85542215
Парламент Израиля выступил против создания палестинского государства

Тегеран, 18 июля. ИРНА — Кнессет (парламент) Израиля в очередной раз подавляющим большинством голосов проголосовал за принятие резолюции, отвергающей создание палестинского государства.

Кнессет (израильский парламент) утвердил большинством в 68 из 120 голосов декларацию о своей "принципиальной позиции" против создания палестинского государства.

"Кнессет Израиля решительно выступает против создания палестинского государства к западу от Иордании. Создание палестинского государства в сердце земли Израиля будет представлять угрозу существованию государства Израиль и его граждан, увековечит израильско-палестинский конфликт и дестабилизирует регион", - говорится в резолюции.

0 Persons
journalistسیدناصر هاشمی

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