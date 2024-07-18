Парламент Израиля выступил против создания палестинского государства

Кнессет (израильский парламент) утвердил большинством в 68 из 120 голосов декларацию о своей "принципиальной позиции" против создания палестинского государства.

"Кнессет Израиля решительно выступает против создания палестинского государства к западу от Иордании. Создание палестинского государства в сердце земли Израиля будет представлять угрозу существованию государства Израиль и его граждан, увековечит израильско-палестинский конфликт и дестабилизирует регион", - говорится в резолюции.