Иран добивается суда над виновными в убийстве генерала Солеймани путем международных механизмов

«Мы использовали, и будем использовать только юридические и судебные процедуры и механизмы на национальном и международном уровнях, чтобы привлечь к ответственности заказчиков, исполнителей и организаторов убийства генерала Солеймани», - подчеркнул иранский дипломат.

«Американцы открыто заявили, что они убили высокопоставленного иранского военачальника, – сказал чиновник. – Так что заниматься этим вопросом – наше естественное право, и те, кто обвиняется по этому делу, должны предстать перед справедливым судом».

Командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" КСИР Гасем Солеймани погиб 3 января 2020 года в результате ракетной атаки ВВС США в районе аэропорта Багдада.