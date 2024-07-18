18 июл. 2024 г., 12:58
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Новости ID: 85542094
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Иран добивается суда над виновными в убийстве генерала Солеймани путем международных механизмов

18 июл. 2024 г., 12:58
Новости ID: 85542094
Иран добивается суда над виновными в убийстве генерала Солеймани путем международных механизмов

Нью-Йорк, 18 июля, ИРНА – Мы прибегнем только к юридическим и судебным процедурам и механизмам на национальном и международном уровнях, чтобы привлечь к ответственности исполнителей убийства генерала Солеймани. Об этом заявил и.о. главы МИД Ирана Али Багери Кани в интервью телеканалу CNN.

«Мы использовали, и будем использовать только юридические и судебные процедуры и механизмы на национальном и международном уровнях, чтобы привлечь к ответственности заказчиков, исполнителей и организаторов убийства генерала Солеймани», - подчеркнул иранский дипломат.

«Американцы открыто заявили, что они убили высокопоставленного иранского военачальника, – сказал чиновник. – Так что заниматься этим вопросом – наше естественное право, и те, кто обвиняется по этому делу, должны предстать перед справедливым судом».

Командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" КСИР Гасем Солеймани погиб 3 января 2020 года в результате ракетной атаки ВВС США в районе аэропорта Багдада.

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