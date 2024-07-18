18 июл. 2024 г., 10:22
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Новости ID: 85541915
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Пезешкиян сделал акцент на усилении всестороннего сотрудничества между Ираном и Малайзией

18 июл. 2024 г., 10:22
Новости ID: 85541915
Пезешкиян сделал акцент на усилении всестороннего сотрудничества между Ираном и Малайзией

Тегеран, 18 июля, ИРНА – Мы подчеркиваем необходимость продолжения, укрепления и расширения сотрудничества между двумя странами во всех сферах, используя имеющийся огромный потенциал, и будем стремиться устранить любые возможные препятствия на пути развития отношений. Об этом заявил избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан в среду, 17 июля, в телефонном разговоре с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.

В ходе телефонного разговора избранный президент Ирана выразил благодарность за поздравительные послания короля и премьер-министра Малайзии, охарактеризовав отношения между двумя странами как искренние, дружественные и эффективные.

По словам нового президента Ирана, Исламская Республика Иран стремится к всестороннему сотрудничеству с Малайзией в рамках региональных и международных союзов и договоров, таких как АСЕАН, Движение неприсоединения и ОИС.

«Мы надеемся, используя эти очень хорошие возможности, предпринять большие и эффективные шаги на пути прогресса и выгоды обеих стран», - подчеркнул Пезешкиан.

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