Пезешкиян сделал акцент на усилении всестороннего сотрудничества между Ираном и Малайзией

В ходе телефонного разговора избранный президент Ирана выразил благодарность за поздравительные послания короля и премьер-министра Малайзии, охарактеризовав отношения между двумя странами как искренние, дружественные и эффективные.

По словам нового президента Ирана, Исламская Республика Иран стремится к всестороннему сотрудничеству с Малайзией в рамках региональных и международных союзов и договоров, таких как АСЕАН, Движение неприсоединения и ОИС.

«Мы надеемся, используя эти очень хорошие возможности, предпринять большие и эффективные шаги на пути прогресса и выгоды обеих стран», - подчеркнул Пезешкиан.