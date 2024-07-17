Пазешкиян сделал акцент на сотрудничестве с Узбекистаном

По сообщению пресс-центра правительства, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в среду провел телефонный разговор с Масъудом Пазешкияном, избранным президентом.

Пазешкиян в этом телефонном разговоре, выразив благодарность за звонок и поздравления от высокопоставленных лиц Узбекистана, отметил, что развитие дружественных отношений с Узбекистаном является важным приоритетом во внешней политике Исламской Республики Иран, и сказал: "При администрации покойного Раиси между Ираном и Узбекистаном было подписано множество соглашений, и, безусловно, в новой администрации будет оказано всемерное содействие их полной реализации".

Он подчеркнул: "Мы решительно настроены на дальнейшее развитие торгово-экономического и культурного сотрудничества двух стран, и мы также полностью готовы содействовать упрощению торговых отношений Узбекистана с другими странами через Север-Юг коридор".

Президент Узбекистана также в этом телефонном разговоре поздравил Пазешкияна с победой на президентских выборах в Иране и, выражая уважение к памяти покойного президента Ирана аятоллы Сейеда Ибрахима Раиси, выразил надежду, что две страны в новый период также станут свидетелями продолжения и укрепления двусторонних отношений.