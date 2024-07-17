Новые детали соглашения о поставке российского газа в Иран

Согласно сообщению Министерства нефти, Джавад Оуджи сегодня на заседании Кабинета министров под председательством исполняющего обязанности президента Мохаммада Мохбера, высоко оценил усилия и настойчивость ушедшего из жизни президента по подписанию этого соглашения.

Он сказал, что в настоящее время совокупная добыча товарного газа 23 перерабатывающих заводов страны составляет около 850 миллионов кубических метров в день, и после реализации этого проекта ежедневно в страну будет поступать 300 миллионов кубических метров российского газа, а расходы на строительство этого трубопровода взяла на себя Россия, которая обладает соответствующими технологиями для строительства подводных трубопроводов.

Министр нефти, отметив, что реализация этого проекта транспортировки, помимо стабильного обеспечения внутренним газом, также впечатляюще увеличит мощность и стабильность экспорта газа страны, сказал: "Строительство газового транзитного трубопровода с севера на юг через территорию Ирана является очень большим событием, которого не было в истории Ирана, и это обеспечит ежегодный финансовый оборот в размере 10-12 миллиардов долларов".