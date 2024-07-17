17 июл. 2024 г., 17:24
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Иранская команда завоевала золотые медали на Международной олимпиаде по биологии

17 июл. 2024 г., 17:24
??????? ID: 85541532
Иранская команда завоевала золотые медали на Международной олимпиаде по биологии

Тегеран, 17 июля, ИРНА – Школьная команда Ирана на 35-й Международной олимпиаде по биологии 2024 года в Казахстане завоевала 2 золотые и 2 серебряные медали.

На этих соревнованиях, проходивших с 7 по 14 июляа в Астане, Казахстан, Арш Самади получил золотую медаль, Пурия Нури Нярки - золотую медаль, Сепехр Чачи - серебряную медаль, а Мохаммадреза Йаздхасти - серебряную медаль.

Командные результаты еще не объявлены. В прошлом году команда олимпиады по биологии Ирана также заняла третье место в мире, завоевав две золотые и две серебряные медали.

Согласно сообщению ИРНА, команда школьной олимпиады по биологии выехала в Казахстан в начале прошлой недели для участия в мероприятии.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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