Напряженная атмосфера и насмешливые взгляды депутатов оппозиции Кнессета на Нетаньяху

Среди насмешливых взглядов лидеров и депутатов оппозиционного лагеря в Кнессете Нетаньяху говорил о продолжении военных атак на сектор Газа для того, что, по его словам, "абсолютной победы" над ХАМАС, и утверждал, что военное давление на это движение улучшило условия для переговоров о достижении сделки по обмену пленными.

Обращаясь к лидерам и депутатам оппозиционного лагеря, Нетаньяху сказал, что «если бы вы были у власти, гораздо раньше вы бы согласились с требованиями ХАМАС, и ваш путь был путем поражения и неудачи, и вы хотите, чтобы я сейчас ответил на ваши вопросы и также руководил войной».

«Время для ответа на вас потом, а сейчас время управлять войной и уничтожить ХАМАС. Вы не должны оказывать на меня давление, ибо это вам не поможет», - заявил он.

Эти слова Нетаньяху вновь создали напряженную атмосферу в Кнессете и вызвали протесты депутатов оппозиционного лагеря против Нетаньяху и одобрение его сторонников в Кнессете.