Хезболла: Уничтожение Израиля произойдет руками нынешнего поколения в Газе

«Одним из благословений операции "Буря Аль-Аксы" и солидарности поддерживающих фронтов, особенно в Ливане, Ираке и Йемене, является то, что сектaнские провокации, над которыми Америка работала годами, достигли минимального уровня», - заявил генсек "Хезболла".

Как отметил Насралла, то, что произошло в регионе с 1948 года – большой разврат, и сионистский враг при поддержке Запада унижает всех арабов.

«Ученые и эксперты противника прогнозируют, что уничтожение этого режима произойдет через 70 или 80 лет после его основания, и их естественные, исторические и социальные данные свидетельствуют о том, что этот режим в нынешнее время находится на критическом этапе», - добавил он.