17 июл. 2024 г., 14:59
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Хезболла: Уничтожение Израиля произойдет руками нынешнего поколения в Газе

17 июл. 2024 г., 14:59
??????? ID: 85541403
Хезболла: Уничтожение Израиля произойдет руками нынешнего поколения в Газе

Тегеран, 17 июля, ИРНА – Уничтожение сионистского режима, дай Бог, произойдет руками нынешнего поколения в Газе и поддерживающих фронтов. Такое заявление сделал генеральный секретарь "Хезболла" Сейед Хасан Насралла во вторник, 16 июля, в ходе своего выступления.

«Одним из благословений операции "Буря Аль-Аксы" и солидарности поддерживающих фронтов, особенно в Ливане, Ираке и Йемене, является то, что сектaнские провокации, над которыми Америка работала годами, достигли минимального уровня», - заявил генсек "Хезболла".

Как отметил Насралла, то, что произошло в регионе с 1948 года – большой разврат, и сионистский враг при поддержке Запада унижает всех арабов.

«Ученые и эксперты противника прогнозируют, что уничтожение этого режима произойдет через 70 или 80 лет после его основания, и их естественные, исторические и социальные данные свидетельствуют о том, что этот режим в нынешнее время находится на критическом этапе», - добавил он.  

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