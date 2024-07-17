Лапид: Нетаньяху думает только о себе

Яир Лапид, лидер оппозиции израильского режима, отметив неблагоприятную ситуацию в этом режиме спустя 9 месяцев после войны против сектора Газа, сказал: "Раскол между нашими военными и политическими силами углубился, и даже наш внутренний потенциал сломлен".

Он подчеркнул: "Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля, знает правду и боится ее, поэтому он препятствует созданию официального следственного комитета".

Лапид заявил: "Нетаньяху - не жертва, а трус и неудачник, и он придает значение только себе и своим личным делам".