17 июл. 2024 г., 14:25
Новости ID: 85541359
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Лапид: Нетаньяху думает только о себе

17 июл. 2024 г., 14:25
Новости ID: 85541359
Лапид: Нетаньяху думает только о себе

Тегеран, 17 июля, ИРНА - Лидер оппозиции израильского режима сказал, что Биньямин Нетаньяху, премьер-министр этого режима, является «неудачником» и «думает только о своих личных делах».

Яир Лапид, лидер оппозиции израильского режима, отметив неблагоприятную ситуацию в этом режиме спустя 9 месяцев после войны против сектора Газа, сказал: "Раскол между нашими военными и политическими силами углубился, и даже наш внутренний потенциал сломлен".

Он подчеркнул: "Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля, знает правду и боится ее, поэтому он препятствует созданию официального следственного комитета".

Лапид заявил: "Нетаньяху - не жертва, а трус и неудачник, и он придает значение только себе и своим личным делам".

1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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