Багери: атаки Израиля являются источником эскалации напряженности в регионе

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери встретился и провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке во вторник.

В ходе встречи два высокопоставленных дипломата Исламской Республики Иран и Российской Федерации обсудили ряд вопросов, касающихся двусторонних отношений между Тегераном и Москвой. Они также рассмотрели последние события на международной арене.

Коснувшись последних событий в двустороннем сотрудничестве между Ираном и Россией, Багери Кани приветствовал прогресс в двусторонних отношениях.

Он также выразил надежду, что юридический процесс доработки важнейших документов двустороннего сотрудничества, в частности соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и соглашениях о сотрудничестве между двумя сторонами, будет завершен как можно скорее.

Ссылаясь на жестокую израильскую войну, ведущуюся в секторе Газа, высокопоставленный иранский дипломат подчеркнул необходимость как можно скорее предотвратить продолжение преступлений и нападений сионистов на народ Газы.

По его мнению, игнорирование этого вопроса и расширение масштабов нападений со стороны сионистского режима являются причиной эскалации кризиса в регионе.

Багери также высоко оценил усилия России по решению палестинского вопроса во время председательства страны в Совете Безопасности ООН.