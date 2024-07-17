17 июл. 2024 г., 12:36
Journalist ID: 5621
Новости ID: 85541196
T T
1 Persons

Иран: Ливан станет безвозвратным адом для сионистов

17 июл. 2024 г., 12:36
Новости ID: 85541196
Иран: Ливан станет безвозвратным адом для сионистов

Нью-Йорк, 17 июля, ИРНА – Ливан, безусловно, станет безвозвратным адом для сионистов. Такое заявление сделал и.о. главы МИД Ирана Али Багери Кани во вторник, 16 июля, в интервью журналистам.

«Чем больше сионисты создают напряженность и совершают преступления в регионе, тем глубже они погружаются в болото угроз и серьезных опасностей», - сказал Багери Кани, отвечая на вопрос о напряженности между Израилем и ливанской "Хезболлой", а также о претензиях сионистского режима и реакции Исламской Республики Иран.

«Ливан возрождает исторические поражения для сионистов, как в 2000, так и в 2006 году, – подчеркнул иранский дипломат. – Поэтому Ливан, безусловно, станет безвозвратным адом для сионистов».

1 Persons

Ваш комментарий

You are replying to: .