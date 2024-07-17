Иран: Ливан станет безвозвратным адом для сионистов

«Чем больше сионисты создают напряженность и совершают преступления в регионе, тем глубже они погружаются в болото угроз и серьезных опасностей», - сказал Багери Кани, отвечая на вопрос о напряженности между Израилем и ливанской "Хезболлой", а также о претензиях сионистского режима и реакции Исламской Республики Иран.

«Ливан возрождает исторические поражения для сионистов, как в 2000, так и в 2006 году, – подчеркнул иранский дипломат. – Поэтому Ливан, безусловно, станет безвозвратным адом для сионистов».