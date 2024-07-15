Пезешкиян: поддержка Ирана Палестины основана на наших исламских учениях

Исмаил Хания, глава политического бюро Палестинского движения исламского сопротивления ХАМАСа, в воскресенье вечером в телефонном разговоре с Масъудом Пезешкияном, поздравив повторное обретение доверия иранского народа, описал эти выборы как событие, демонстрирующее мощь иранского народа и Исламской Республики, и сказал: "Я должен поблагодарить вас за ответ на мое поздравительное послание, которое отражало подлинные позиции ислама в отношении палестинского народа и сопротивления; это послание показывает ваши будущие позиции, продолжающие подходы Исламской Республики Иран к палестинскому вопросу и освобождению Иерусалима и Аль-Акса".

Далее, обрисовывая последнюю ситуацию в Газе, Хани, ссылаясь на то, что прошло более 9 месяцев с операции "Буря Аль-Аксы", назвал эту операцию одним из крупнейших сражений палестинского народа за освобождение своей земли, и добавил: "Сионистский режим и его покровители совершили величайшие и ужасные массовые преступления и убийства в эти 9 месяцев".

Глава политбюро ХАМАСа также, упомянув преступление сионистского режима в районе Хан-Юнис в Газе в субботу, заявил: "Когда сионисты совершают такие преступления, они оправдывают это тем, что ищут убийства главных командиров ХАМАСа, но эти утверждения - ложь, чтобы ввести общественное мнение в заблуждение. Ясно, что Нетаньяху не только не стремится к соглашению о прекращении войны, но и добивается её расширения!"

Пезешкиян также в этом телефонном разговоре, осудив недавнее преступление сионистского режима и выразив соболезнования палестинцам, подчеркнул: "Совершение таких преступлений означает решимость сионистского режима продолжать преступления и убийства невинных и беззащитных газанцев с целью сломить дух сопротивления палестинцев, что, благодаря Божьей милости, не удастся".

Избранный президент, поблагодарив главу политического бюро движения ХАМАСа за поздравления, описал поддержку Исламской Республики Иран угнетенному палестинскому народу как основанную на исламских, гуманистических, этических учениях и указаниях Имама Хомейни и Верховного лидера Исламской революции, и заявил: "Моя администрация будет считать палестинский вопрос центральным для исламского мира, и мы постараемся, сотрудничая и координируясь с другими исламскими странами и соседями, добиться с помощью всех политических и дипломатических рычагов прекращения войны против Газы и остановки убийства беззащитных палестинцев".