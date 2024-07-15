15 июл. 2024 г., 19:27
Новости ID: 85540016
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Али Багери прибыл в Нью-Йорк

15 июл. 2024 г., 19:27
Новости ID: 85540016
Али Багери прибыл в Нью-Йорк

Тегеран, 15 июля, ИРНА - Али Багери, исполняющий обязанности министра иностранных дел Исламской Республики Иран, незадолго назад прибыл в аэропорт Джона Кеннеди в Нью-Йорке.

Али Багери, исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана, в понедельник по местному времени во главе делегации прибыл в Нью-Йорк для участия в заседании Совета Безопасности по вопросу Палестины, а также в заседании Совета Безопасности по теме многосторонности, и был встречен Амиром Саидом Иравани, послом и постоянным представителем Ирана при ООН.

Два заседания Совета Безопасности будут проводиться под председательством Сергея Лаврова, министра иностранных дел России, которая в настоящее время председательствует в Совете Безопасности ООН.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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