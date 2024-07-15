Али Багери прибыл в Нью-Йорк

Али Багери, исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана, в понедельник по местному времени во главе делегации прибыл в Нью-Йорк для участия в заседании Совета Безопасности по вопросу Палестины, а также в заседании Совета Безопасности по теме многосторонности, и был встречен Амиром Саидом Иравани, послом и постоянным представителем Ирана при ООН.

Два заседания Совета Безопасности будут проводиться под председательством Сергея Лаврова, министра иностранных дел России, которая в настоящее время председательствует в Совете Безопасности ООН.