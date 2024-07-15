15 июл. 2024 г., 19:20
Новости ID: 85539977
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Европейский союз продлил санкции против Ирана еще на год

15 июл. 2024 г., 19:20
Новости ID: 85539977
Европейский союз продлил санкции против Ирана еще на год

Тегеран, 15 июля, ИРНА – Европейский союз, повторяя заявления о роли Ирана в оказании военной поддержки России в войне с Украиной, а также в снабжении исламских группировок сопротивления в регионе, продлил санкции в отношении Ирана еще на один год.

Санкции против Ирана продлены до 27 июля 2025 года. Эти санкции, которые пересматриваются ежегодно, включают 12 физических и 9 юридических лиц Ирана или связанных с Ираном.

Согласно опубликованному заявлению, замораживаются активы лиц и учреждений, находящихся под санкциями, а компаниям и гражданам ЕС запрещено вступать с ними в финансовые отношения. Также физическим лицам, находящимся под санкциями, запрещен въезд или проезд через страны-члены ЕС.

Иранские и российские должностные лица неоднократно отвергали утверждения о военном сотрудничестве в связи с войной на Украине, однако с прошлого лета ЕС, по указанию сионистского режима и под давлением противников Исламской Республики Иран, ввел серию санкций против Тегерана.

Этот Союз также усилил санкции против Ирана в прошлом апреле на фоне операции "Верное обещание", чтобы нацелиться на лиц и организации, участвующие в передаче иранских ракет и беспилотников.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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