Россия поприветствовала повторное открытие посольства Азербайджанской Республики в Иране

Посольство России в Тегеране на своей официальной странице в социальных сетях написало: "Мы искренне поздравляем наших азербайджанских друзей и коллег с возобновлением деятельности посольства Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран. Мы желаем вам растущих успехов".

Сегодня утром Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики в своем заявлении сообщило, что в результате проведенных переговоров посольство этой страны в Тегеране возобновило свою деятельность 15 июля 2024 года в новом месте.

Согласно заявлению министерства, посол и нынешний дипломатический персонал Азербайджанской Республики вернулись в Иран.