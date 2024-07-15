15 июл. 2024 г., 16:15
Новости ID: 85539929
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Россия поприветствовала повторное открытие посольства Азербайджанской Республики в Иране

15 июл. 2024 г., 16:15
Новости ID: 85539929
Россия поприветствовала повторное открытие посольства Азербайджанской Республики в Иране

Тегеран, 15 июля, ИРНА - Посольство России в Тегеране выразило радость по поводу повторного открытия посольства Азербайджанской Республики в Иране.

Посольство России в Тегеране на своей официальной странице в социальных сетях написало: "Мы искренне поздравляем наших азербайджанских друзей и коллег с возобновлением деятельности посольства Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран. Мы желаем вам растущих успехов".

Сегодня утром Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики в своем заявлении сообщило, что в результате проведенных переговоров посольство этой страны в Тегеране возобновило свою деятельность 15 июля 2024 года в новом месте.

Согласно заявлению министерства, посол и нынешний дипломатический персонал Азербайджанской Республики вернулись в Иран.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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