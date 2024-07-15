15 июл. 2024 г., 15:17
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Бывший министр обороны Израиля: экономика Израиля находится в состоянии коллапса

15 июл. 2024 г., 15:17
??????? ID: 85539901
Бывший министр обороны Израиля: экономика Израиля находится в состоянии коллапса

Тегеран, 15 июля, ИРНА - Бывший министр обороны Израиля вновь подверг критике деятельность кабинета этого режима и подчеркнул необходимость его свержения, добавив, что пришло время, когда другой кабинет должен поставить Израиль на правильный путь.

Согласно сообщению агентства "Аль-Джазира", Авигдор Либерман, глава партии "Израиль наш дом", заявил, что сионистские военные страдают от «кошмара», экономика находится на грани краха, дипломатия приходит в упадок, а север [Израиля] охвачен огнем.

Критикуя деятельность премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его радикального кабинета министров во время войны в Газе, он сказал, что нелегитимный кабинет продолжает работать, как будто ничего не произошло.

Либерман также добавил, что непрямые переговоры между сионистским режимом и Движением палестинского сопротивления (ХАМАС) по освобождению сионистских пленных в Газе должны проводиться за закрытыми дверями и без камер.

Бывший министр обороны Израиля отметил, что пришло время, когда другая администрация должна поставить Израиль на правильный путь для восстановления его сдерживающей способности.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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