ХАМАС: Цель врага – усиление давления на переговоры путем эскалации преступлений

«Сионистский враг усилил свои преступления и убийства против мирных жителей Палестины в секторе Газа, чтобы таким образом оказать давление ХАМАСу на переговорах о прекращении огня», - отметил Хамдан в беседе с телеканалом "Аль-Арабия".

По его словам, оккупационный режим пытается отвлечь внимание от своих преступлений в Хан-Юнисе, утверждая, что целью атаки были лидеры Сопротивления.