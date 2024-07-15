15 июл. 2024 г., 13:31
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Новости ID: 85539836
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ХАМАС: Цель врага – усиление давления на переговоры путем эскалации преступлений

15 июл. 2024 г., 13:31
Новости ID: 85539836
ХАМАС: Цель врага – усиление давления на переговоры путем эскалации преступлений

Тегеран, 15 июля, ИРНА – Целью врага является усиление давления на переговоры путем эскалации своих преступлений против жителей Газы, заявил член политбюро движения ХАМАСа Усама Хамдан.

«Сионистский враг усилил свои преступления и убийства против мирных жителей Палестины в секторе Газа, чтобы таким образом оказать давление ХАМАСу на переговорах о прекращении огня», - отметил Хамдан в беседе с телеканалом "Аль-Арабия".
По его словам, оккупационный режим пытается отвлечь внимание от своих преступлений в Хан-Юнисе, утверждая, что целью атаки были лидеры Сопротивления.

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