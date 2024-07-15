15 июл. 2024 г., 10:43
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Новости ID: 85539722
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ССАГПЗ: Мировое сообщество должно привлечь Тель-Авив к ответственности за его преступления

15 июл. 2024 г., 10:43
Новости ID: 85539722
ССАГПЗ: Мировое сообщество должно привлечь Тель-Авив к ответственности за его преступления

Тегеран, 15 июля, ИРНА – Мировое сообщество должно привлечь Тель-Авив к ответственности за совершаемые им преступления. Об этом заявил генсек Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) отметив, что нападения сионистов в Газе свидетельствуют об организованных преступлениях.

«Мы резко осуждаем нападение Израиля в субботу на район Аль-Маваси, расположенный на юге сектора Газа, которое привело к тяжелым потерям среди палестинского гражданского населения», - отметил в заявлении генсек ССАГПЗ Джассим Мухаммед аль-Будайви.

«Это нападение в очередной раз продемонстрировало организованное и продолжающееся преступление сионистов против наших палестинских братьев», - добавил аль-Будайви.

Отметив, что армия сионистского режима не придерживается никаких законов, договоров и соглашений, генеральный секретарь региональной организации подчеркнул, что мировое сообщество должно выполнить свой долг и привлечь Тель-Авив к ответственности за совершаемые им преступления.

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