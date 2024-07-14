Канани: односторонние действия США повлияли на международный мир и безопасность

Официальный представитель МИД Ирана Нассер Канани осудил односторонний и политический шаг Конгресса США по включению Кубы в список стран, поддерживающих терроризм.

Канани назвал действие Конгресса США нарушением принципов международного права и Устава ООН, в том числе принципов суверенного равенства, иммунитета правительств и запрета вмешательства во внутренние дела других правительств.

"Односторонние подходы некоторых стран и американского правительства во главе к созданию ереси и созданию таких односторонних списков являются результатом корыстных и принудительных политических подходов", отметил он.