Посол России выразил готовность рассмотреть посредничество Ирана по Украине

"Если Иран выразит готовность присоединиться к посредническим услугам в этом плане (в решении украинского конфликта - ред.), то мы будем готовы рассматривать такие предложения", - сказал посол.

Накануне официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что Тегеран никогда не предоставлял Москве беспилотные летательные аппараты в ходе конфликта на Украине и настаивает на политическом решении украинского кризиса.

Дедов отметил, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном будет заключен в обозримом будущем, что придаст новый импульс качественному развитию отношений двух стран.

"Мы надеемся, что в обозримом будущем этот договор (о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном - ред.) будет заключен, и это придаст новый, очень серьезный, сильный импульс дальнейшему качественному развитию российско-иранских отношений", - сказал посол.

Отвечая на вопрос о возможных сроках подписания договора, Дедов напомнил, что новый президент Ирана вступает в должность в конце июля, после чего предстоит процесс согласования кандидатов на министерские должности с меджлисом (парламентом - ред.), формирование правительства, вступление министров в полномочия, передача дел. Уточнив, что не хотел бы предвосхищать сроки подписания этого документа, посол выразил мнение, что подписание будет уже в обозримом будущем.

Российский посол добавил, что Россия исходит из того, что избранный на минувшей неделе президентом Ирана Масуд Пезешкиан продолжит следовать тому курсу, который был намечен правительством его предшественника Эбрахима Раиси.

"В целом мы исходим из того, что генеральный стратегический курс правительства президента Раиси будет сохранен и при правительстве господина Пезешкиана", - сказал посол.

Дедов выразил надежду на заключение "в обозримом будущем" договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, "работа над которым находится на финишной прямой". "Что касается других аспектов, - отметил он, - думаю, что отношения будут развиваться в соответствии с тем курсом, который был намечен правительством президента Раиси".

Деов добавил, что не Иран, а страны Запада не готовы к разговору о нормализации отношений, действия европейских государств говорят о том, что именно они не готовы к поиску компромисса с Тегераном.

"Их (европейцев - ред.) последние шаги - принятие антииранского заявления на сессии Совета Управляющих МАГАТЭ - свидетельствуют, что Запад не готов к поиску компромисса с Ираном... Это не Иран, это Запад не готов к серьезному разговору с Ираном по вопросу нормализации отношений", - сказал посол.

По мнению Дедова, "достаточно ясно это проявилось по итогам избрания господина Пезешкиана: большинство мировых лидеров, включая нашего, поздравили его с избранием, но в Иране не дождались никакого поздравления от лидеров западного мира. В какой-то степени можно считать в этой орбите Южную Корею и Японию, но эти (страны - ред.) ограничились поздравлением от имени своих министерств иностранных дел".

Посол России выразил готовность рассмотреть посредничество Ирана по Украине

Москва готова рассмотреть предложение о посредничестве Тегерана в решении конфликта на Украине, если иранская сторона выразит готовность выступить посредником в вопросе по украинскому кризису, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Иране Алексей Дедов.

"Если Иран выразит готовность присоединиться к посредническим услугам в этом плане (в решении украинского конфликта - ред.), то мы будем готовы рассматривать такие предложения", - сказал посол.

Накануне официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что Тегеран никогда не предоставлял Москве беспилотные летательные аппараты в ходе конфликта на Украине и настаивает на политическом решении украинского кризиса.

Дедов отметил, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном будет заключен в обозримом будущем, что придаст новый импульс качественному развитию отношений двух стран.

"Мы надеемся, что в обозримом будущем этот договор (о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном - ред.) будет заключен, и это придаст новый, очень серьезный, сильный импульс дальнейшему качественному развитию российско-иранских отношений", - сказал посол.

Отвечая на вопрос о возможных сроках подписания договора, Дедов напомнил, что новый президент Ирана вступает в должность в конце июля, после чего предстоит процесс согласования кандидатов на министерские должности с меджлисом (парламентом - ред.), формирование правительства, вступление министров в полномочия, передача дел. Уточнив, что не хотел бы предвосхищать сроки подписания этого документа, посол выразил мнение, что подписание будет уже в обозримом будущем.

Российский посол добавил, что Россия исходит из того, что избранный на минувшей неделе президентом Ирана Масуд Пезешкиан продолжит следовать тому курсу, который был намечен правительством его предшественника Эбрахима Раиси.

"В целом мы исходим из того, что генеральный стратегический курс правительства президента Раиси будет сохранен и при правительстве господина Пезешкиана", - сказал посол.

Дедов выразил надежду на заключение "в обозримом будущем" договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, "работа над которым находится на финишной прямой". "Что касается других аспектов, - отметил он, - думаю, что отношения будут развиваться в соответствии с тем курсом, который был намечен правительством президента Раиси".

Деов добавил, что не Иран, а страны Запада не готовы к разговору о нормализации отношений, действия европейских государств говорят о том, что именно они не готовы к поиску компромисса с Тегераном.

"Их (европейцев - ред.) последние шаги - принятие антииранского заявления на сессии Совета Управляющих МАГАТЭ - свидетельствуют, что Запад не готов к поиску компромисса с Ираном... Это не Иран, это Запад не готов к серьезному разговору с Ираном по вопросу нормализации отношений", - сказал посол.

По мнению Дедова, "достаточно ясно это проявилось по итогам избрания господина Пезешкиана: большинство мировых лидеров, включая нашего, поздравили его с избранием, но в Иране не дождались никакого поздравления от лидеров западного мира. В какой-то степени можно считать в этой орбите Южную Корею и Японию, но эти (страны - ред.) ограничились поздравлением от имени своих министерств иностранных дел".