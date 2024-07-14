В Кремле заявили, что покушение на Трампа спровоцировано атмосферой вокруг него

По его словам, Москва не считает, что попытку покушения на политика организовали действующие американские власти.

"Но атмосфера вокруг кандидата Трампа спровоцировала то, с чем сегодня столкнулась Америка", — добавил он.

Песков также отметил, что стиль работы действующего руководства США таков, что все вопросы они предпочитают решать с позиции силы без поиска компромиссов. По его словам, после многочисленных попыток скомпрометировать и устранить Трампа с политической арены было очевидно, что его жизнь находится в опасности.