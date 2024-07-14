14 июл. 2024 г., 16:29
Новости ID: 85539324
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journalistسیدناصر هاشمی

В Кремле заявили, что покушение на Трампа спровоцировано атмосферой вокруг него

14 июл. 2024 г., 16:29
Новости ID: 85539324
В Кремле заявили, что покушение на Трампа спровоцировано атмосферой вокруг него

Тегеран, 14 июля. ИРНА — Атмосфера, созданная нынешними хозяевами Белого дома вокруг экс-главы государства Дональда Трампа, спровоцировала нападение на него. Об этом как передает РИА Новости заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Москва не считает, что попытку покушения на политика организовали действующие американские власти.

"Но атмосфера вокруг кандидата Трампа спровоцировала то, с чем сегодня столкнулась Америка", — добавил он.

Песков также отметил, что стиль работы действующего руководства США таков, что все вопросы они предпочитают решать с позиции силы без поиска компромиссов. По его словам, после многочисленных попыток скомпрометировать и устранить Трампа с политической арены было очевидно, что его жизнь находится в опасности.

0 Persons
journalistسیدناصر هاشمی

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