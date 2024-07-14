14 июл. 2024 г., 15:42
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CNN: покушение на Трампа открыло темную главу в американской истории

14 июл. 2024 г., 15:42
??????? ID: 85539283
CNN: покушение на Трампа открыло темную главу в американской истории

Тегеран, 14 июля. ИРНА — Покушение на Дональда Трампа открыло новую темную главу в американской истории политического насилия и потрясло нацию, став также нападением на демократию и право граждан избирать своих лидеров. Об этом пишет CNN.

«Нападение на бывшего президента на предвыборном митинге всего за несколько дней после того, как он принял решение о выдвижении своей кандидатуры от Республиканской партии, по определению является нападением на демократию и право каждого американца выбирать своих лидеров», — говорится в материале CNN.

Фотография с Трампом, где он сжимает кулак на фоне американского флага «мгновенно стало культовой». Кадр определяет «напряженную политическую эпоху» с непредсказуемыми последствиями, пишит издание.  

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